Approfondimento – La vita in gioco o il gioco della vita: perchè?

La prima regola che ti insegnano quando ti appresti a voler scrivere un articolo è quella delle ormai famose 5W. Where? Dove? A Napoli. When? Quando? Negli ultimi 17 giorni. Who? Chi? Tre giovanissimi. What? Cosa? La morte. Why? Perchè? Resta senza risposta l’ultima “W”, perchè un perchè non c’è, non ci può essere, o perchè, forse, ce ne sono troppi. Arcangelo, Santo, Emanuele, a ritroso, solo gli ultimi tre. Perchè non tantissimo tempo fa abbiamo parlato di Francesco Pio e Giovanbattista. Domani, viene da chiedersi, di chi parleremo? La vita in gioco, o meglio il gioco della vita, perchè? Le analisi sociologiche e psicologiche agli esperti, ma la gente comune si chiede, in maniera pratica: è così facile venire in possesso di una pistola? Davvero i genitori non si accorgono di questa deriva, davvero non si può niente? Perchè si gioca con le armi? Perchè una scarpa imbrattata si deve pagare con la vita? Ah, già…devono rispondere gli esperti, ma se siamo a questo punto vuol dire che le risposte date finora hanno fallito. Banale e populistico dire che hanno fallito tutti, ma è così. Educazione, esempio, istituzioni, famiglia, scuola. Tutti sotto accusa, tutti colpevoli, di conseguenza nessun colpevole. Sicuramente è fondamentale chiedersi come si sia arrivati a tutto questo, ma al momento, pare molto più importante chiedersi cosa fare. Se i “rimedi” utilizzati finora hanno portato ad un’escalation del genere, vuol dire che sono sbagliati, non sono abbastanza, vanno rivisti. La prevenzione, ok, ma da sola non basta. Bisogna contrastare sul territorio, intervenire, in maniera concreta, non con i soliti “tavoli” che dopo lasciano lo status quo o con le iniziative mediatiche che portano telecamere, microfoni e voti. Perchè la vita non è un gioco e non può essere, ogni sera, costantemente, in gioco. Nel dolore, nella rassegnazione, negli epiloghi tragici riecheggia l’unica domanda: perchè? L’unica W senza risposta, quella che lascia tutti sgomenti.

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja