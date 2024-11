⚽️CdS Campania⚽️ – Il Napoli vuole tenersi la vetta – “PRIMI A SAN SIRO”

Lautaro da una parte e Lukaku dall’altra poi Dimarco e Politano Barella e McTominay Micki e Anguissa: quanti duelli a San Siro in una notte da titolo

L’Inter ha subito tanto, ma segna più di due reti a partita, il Napoli è crollato due volte (Verona e Dea) in un campionato fin qui dominato

Il faccia a faccia Inzaghi-Conte può valere un pezzo di scudetto

Se avesse ragione De Laurentiis («il nostro obiettivo è l’Europa, non lo scudetto») e se avesse ragione pure Conte («l’Atalanta è più forte di noi», detto dopo la batosta), Inter-Napoli si sgonfierebbe un po’. L’Inter sì è da scudetto, ma se per il presidente e l’allenatore non lo è il Napoli stasera potremmo aspettarci un facile sorpasso in testa alla classifica.

Possiamo però dubitare? Possiamo credere a una strategia mediatica che ormai da anni accompagna il calcio italiano col fine di scaricare su altri ogni tipo di pressione? Sì, possiamo. E allora Inter-Napoli resta il punto più alto di questo campionato, almeno finora. Conte, che sfida per la prima volta la sua ex, torna a San Siro non rassegnato, tutt’altro. E questo Inzaghi lo sa, glielo hanno detto anche alla Pinetina. Lukaku da una parte, Lautaro dall’altra, Dimarco contro Politano, Barella e McTominay, Mkhitaryan e Anguissa, ce ne sono di duelli, ravvicinati o distanti, in questa partita che oggi raccoglie il meglio della Serie A, ma siamo portati a credere che Inter-Napoli sarà soprattutto Inzaghi contro Conte.

