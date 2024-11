Lukaku, niente fischietti da San Siro, ma fischi incessanti

Nessun fischietto, solo fischi. Romelu Lukaku tornerà a San Siro per la seconda volta e sarà nuovamente beccato dagli interisti. Lo scrive oggi La gazzetta dello Sport. Il distacco non fu indolore, il suo “negarsi” non gli è stato mai perdonato. Per questo l’anno scorso, in occasione di Inter-Roma, fu accolto da trentamila fischietti. Ora, continua la rosea “San Siro è pronto ad accoglierlo allo stesso modo, ovvero fischiandolo all’ingresso in campo e durante la lettura delle formazioni. L’anno scorso la nord distribuì trentamila fischietti di plastica per rovinargli il gran rientro. Non gli hanno mai perdonato l’addio. E neanche Lautaro, un tempo amico e compagno di reparto. In un’intervista alla Gazzetta l’argentino ha parlato così del distacco: “Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, ma non mi ha mai risposto. Dopo tanti anni insieme, sono rimasto deluso. Non mi aspettavo un comportamento simile”.

