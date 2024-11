Lukaku e Kvara: una coppia che brilla e cresce, tra sintonia e gol

A San Siro, Lukaku e Kvaratskhelia hanno già dimostrato la loro intesa, piegando il Milan grazie a un gol ciascuno in pochi minuti. Questa coppia, con un totale di nove gol in Serie A (quattro per Lukaku e cinque per Kvara), è ancora in fase di crescita, ma già si capisce bene in campo. La loro sintonia si riflette anche fuori dal campo: dopo la vittoria contro il Milan, Lukaku ha postato una foto insieme a Kvaratskhelia negli spogliatoi, facendo riferimento al gioco FC25 e all’”Pro Club“, in cui si divertono anche online, cementando così il loro legame che poi si traduce in azioni concrete durante le partite. Kvara, rispondendo, ha scritto “My big bro“.

Lukaku e Kvaratskhelia sono molto affiatati, entrambi sempre alla ricerca del compagno e del gol. Lukaku, che già aveva sviluppato una forte intesa con Lautaro, ora si trova a ripetere la stessa alchimia con Kvara, che aveva già trovato una sintonia speciale con Osimhen. Come sottolineato da Osimhen stesso, Kvara è il suo nuovo compagno ideale, con cui si allena a scambiarsi il pallone, come faceva con Lautaro. I due attaccanti giocano in modo complementare, senza egoismi, dando spazio anche al gioco di squadra, con passaggi, assist e movimenti intelligenti.

Le prime prove di questa connessione sono state visibili a Cagliari, con i due che hanno segnato uno per l’altro: Kvaratskhelia ha segnato grazie a un assist di Lukaku e viceversa. In campo si cercano continuamente, agendo secondo le proprie caratteristiche: Kvara tende a partire da sinistra, ma si accentra spesso, mentre Lukaku è più statico in area ma capace di attaccare anche fuori, aspettando i palloni giusti per fare sponda. Contro l’Atalanta, la sintonia tra loro è stata quasi perfetta: Kvara ha crossato per Lukaku, che però non è arrivato sul pallone di un soffio, ma la loro intesa è destinata a crescere. Nonostante la mancata occasione, Kvara ha una curiosità: ha segnato in quasi tutte le partite di campionato finora, con una media di un gol ogni due partite, anche se con l’Atalanta non è riuscito a brillare.

Questa coppia in attacco è una delle novità più promettenti per il Napoli, con un’intesa che sta prendendo forma e che già dà segnali di grande potenziale.

Fonte: Corriere dello Sport