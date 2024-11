A Radio Marte è intervenuto il giornalista Sky, Francesco Modugno nel corso di Marte Sport Live. Di seguito un’estratto dell’intervista.

“Lobotka gioca? Ad oggi è più no che sì: l’orientamento sembra essere questo. C’è un allenamento ancora, poi domani una sgambata, un risveglio muscolare domenica mattina, ma vige la politica della cautela: un mese di stop, un infortunio non grave ma noioso e fastidioso, col rischio umidità che ai muscoli non fa bene e che ci sarà domenica sera a San Siro. In più, in rosa hai un sostituto all’altezza, Gilmour, anche se non è Lobotka, che resta un fuoriclasse del suo ruolo. Avere lo slovacco sposta, ma ci sta una gestione di buonsenso per non rischiare nulla. Clinicamente è guarito, pronto, a disposizione, si sta allenando col gruppo da un paio di giorni, ma dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto la squadra dovrebbe essere quella della scorsa giornata, ma come uomini: potrebbe essere un po’ aggiustata come modulo. Un’ulteriore novità forse ci sarà in attacco, ma per ora è solo un’idea. Il Napoli, in generale, potrebbe aggredire a tre e difendere a cinque, ma sono cose che abbiamo già visto a gara in corso”.