Lobotka convocato dalla Slovacchia. La reazione del Napoli

Stanislav Lobotka è tornato a disposizione di Antonio Conte per la gara di campionato tra Inter e Napoli. Il giocatore slovacco con ogni probabilità partirà dalla panchina, al suo posto ci sarà ancora Billy Gilmour alla sua quinta partita consecutiva. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per quattro gare di campionato, ma ha svolto solo due allenamenti veri con la squadra a Castel Volturno e la sua presenza dal primo minuto contro l’Inter è ancora in dubbio. Antonio Conte non vuole rischiarlo e non vuole perderlo per nuovi problemi muscolari. Nel frattempo, a Francesco Calzona, c.t. della Slovacchia, è bastato sapere che fosse tornato disponibile per convocarlo per le gare di Nations League durante la sosta. Periodo, però, in cui la società azzurra avrebbe voluto tenerlo sotto osservazione per continuare il suo percorso di recupero, invece lo perderà per 10 giorni, sperando che non ci siano complicazioni. La scelta di Calzona non è andata giù al Napoli.

