(Grafico) Inter e Napoli: il CorrSport dà le sue due formazioni. Ancora posti per i tifosi azzurri

Billy Gilmour tornerà a San Siro da protagonista e collezionerà la sua quinta partita consecutiva da titolare in campionato. Lobotka è recuperato ed è regolarmente a disposizione, lo ha confermato anche Conte, ma l’idea è che domani sera contro l’Inter non partirà dal primo minuto: toccherà ancora allo scozzese, dicevamo, dirigere la regia di una squadra che dovrebbe presentare qualche accorgimento nel sistema di gioco, come è normale che sia considerando le classiche partite a scacchi tattici tra allenatori, ma non negli interpreti. Ovvero: il signor Antonio è orientato a confermare la stessa formazione che ha battuto il Milan, ancora al Meazza, e che domenica ha perso con l’Atalanta al Maradona. Per la cronaca: Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa, Gilmour e McTominay a centrocampo; Politano e Kvaratskhelia con Lukaku nel tridente offensivo. Dai movimenti di McT e Politano dipenderanno, come sempre, lo sviluppo offensivo e la fase difensiva; atteggiamenti che ovviamente non potranno essere slegati da quelli dell’Inter. Si vedrà. La squadra partirà oggi per Milano dopo la rifinitura in programma al centro sportivo di Castel Volturno. Nel frattempo, continua la prevendita per il settore Ospiti. Divieto di trasferta per i residenti nella regione Campania.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico CdS