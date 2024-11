Francesco Montervino: “Il Napoli domenica deve stare attento ad una cosa”

“Il Napoli, nella gara di domenica contro l’Inter, deve lasciarsi subito alle spalle la brutta batosta presa domenica scorsa contro l’Atalanta. Attenzione, però, a non andare subito all’arrembaggio, a San Siro: gli azzurri non devono commettere l’errore di buttarsi tutti all’attacco per fare gli eroi, un atteggiamento che non è nell’indole di Conte e che non fa parte nemmeno del calcio di questo Napoli, che preferisco quando è più guardingo, senza pressing altissimo, puntando su una grande organizzazione complessiva. Bisogna tornare a non prendere gol, alzando solo pian piano il baricentro per cercare di far male all’Inter.

Il Napoli deve stare attento alla fascia sinistra, con Bastoni e Dimarco che formano un asse importante: è lì, che nel bene e nel male, si deciderà la panchina”.