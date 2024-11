Dybala ancora out. Sarà a rischio anche la gara contro il Napoli?

Ivan Juric, allenatore dei capitolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sull’ex giocatore tra le altre della Juventus: “Dybala non ci sarà perché ha avuto un fastidio. Non un infortunio vero e proprio. Un po’ lo ha avvertito in Belgio, ieri si è allenato ma sentiva ancora questo fastidio. Non ha infortuni veri, ma sensazioni, dolori, cicatrici che non ti lasciano sereno: ieri ha provato ad allenarsi, è partito un po’, ha sentito questo fastidietto e non ci sarà”.

Paulo Dybala, a meno di sorprese, sarà disponibile per la prima uscita dopo la pausa in casa del Napoli. Non rientra nell’elenco dei convocati di Scaloni in Nazionale argentina e avrà tempo di prepararsi in odo adeguato.