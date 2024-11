Bene, ma non benissimo: Lobotka verso la panchina

Bene, ma non benissimo. Lobotka, per la sfida di Milano, si avvia verso la panchina. Lo slovacco, tornato in gruppo, non è ancora al meglio. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Ha ricominciato ad allenarsi in settimana ma Gilmour offre garanzie maggiori, sufficienti a ritenerlo il regista in una domenica speciale per chiunque. E allora, spazio a quelli che Milano l’hanno già conquistata due settimane fa, e pazienza se poi sono stai sconfitti dall’Atalanta: è il calcio e squadra che perde – ma dopo aver vinto a San Siro – non si ritocca, non adesso, non subito, non per un match in cui servono certezze ed è vietato rischiare o azzardare. Rimane un altro allenamento, può essere pure decisivo per instillare qualche dubbio in un allenatore, per aprirgli un mondo nuovo, oppure per tranquillizzarlo: si procede con quegli undici che teoricamente sanno di 4-3-3 e che poi in partita si vedrà se trasformare in 54-1 o in 5-3-2 o in qualsiasi altra diavoleria venga ad Antonio Conte, abituato ad inventarsi alternative come già successo a Torino con la Juve. Quindi, Meret e davanti a lui Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia”.

