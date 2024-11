Trotta: “Lookman è un giocatore straordinario e unico. Milan? A Madrid l’ha vinta Fonseca. Nessun caso Leao all’Inter!”

A “Tutti al Var”, trasmissione in onda ogni giovedì su Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni Ivano Trotta dove ha analizzato il momento delle squadre di Serie A. Ecco le parole dell’ex attaccante azzurro:

“Lookman è un giocatore straordinario, ha delle caratteristiche uniche: salta l’uomo e trova la porta facilmente, giocatore perfetto per il gioco di Gasperini, che poi plasma molti ragazzi per il suo gioco.

Avere una rosa lunga è importante ma non è detto che la si sappia gestire. Inzaghi e Gasperini stanno facendo un grande lavoro in questo senso. Bologna? Se vai in Champions League devi fare un mercato diverso, non puoi fare la stessa programmazione dell’anno prima. Italiano per me non è un imputato, in tal senso.

A me Fonseca piace: ha una sua linea e la mantiene, non si lascia influenzare. La gestione di Leao è l’esempio lampante. Al Milan purtroppo manca la società a livello gestionale. La situazione Leao all’Inter non sarebbe mai avvenuta. L’allenatore spesso viene lasciato solo. Leao è fortissimo ma è in una società che non ha una linea guida. La vittoria di Madrid è figlia della gestione di Fonseca, per me è molto bravo. Spero per il Milan che questo sia solo l’inizio”.