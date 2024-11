Tramezzani, all. Istria: “Ora con l’Inter la chiave sarà il centrocampo”

L’ex calciatore e allenatore dell’Istria, Paolo Tramezzani, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Inter-Napoli? Partita importante per entrambe le compagini: l’Inter per la possibilità di effettuare il sorpreso in vetta, il Napoli per reagire alla sconfitta con l’Atalanta. Reazione che comunque mi aspetto dalla squadra di Conte. L’Atalanta è in un momento eccezionale, la squadra più difficile da affrontare oggi. Ti prende alta, ti chiude gli spazi, sporca le giocate. È una partita aperta a qualsiasi risultato ma certamente vedremo un Napoli diverso. Attacco in difficoltà dopo la Juventus? Gli avversari iniziano a conoscere il modo di giocare del Napoli, il cambio modulo ha inciso modificando il modo di attaccare: si tratta di un insieme di fattori. Il Napoli non deve concedere spazi all’Inter che con il suo 3-5-2 potrebbe prevalere a centrocampo e diventerebbe fatale per il Napoli, che può diventare pericoloso in qualsiasi modo. Napoli penserà a non perdere? Il Napoli deve restare in vetta, dove nessuno avrebbe immaginato potesse stare dopo dieci giornate e dopo l’annata passata. Sicuramente deve badare a non perdere. Conte ha fatto fin qui un ottimo lavoro sorprendendo tutti. Ora con l’Inter la chiave sarà il centrocampo: se non hai il sopravvento in quella porzione di campo i nerazzurri dilagano. Bisognerà studiare bene le preventive, la pressione, il modo di offendere. Lukaku si adatta bene alle caratteristiche dei compagni ma non ha più quell’approccio di qualche anno fa: è micidiale negli ultimi 20-25 metri ma non lo riesce più a prendere palla più lontano dall’area avversaria”

