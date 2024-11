Spalletti punta a chiudere il discorso qualificazione: quattro azzurri sotto osservazione

Spalletti punta a chiudere il discorso qualificazione in Belgio. Così trasformerebbe la partita contro la Francia in un’occasione per accelerare il futuro. Come ha fatto trapelare il coordinamento delle giovanili, venerdì (dopo il trasferimento degli azzurri da Bruxelles ad Appiano Gentile) potrebbero essere aggregati alcuni under 21. Sotto osservazione Casadei, Ruggeri, Comuzzo e Savona. Baldanzi spera di avere una chance. Sinora il ct ha impiegato Lorenzo Pellegrini a ridosso del centravanti e ha fatto debuttare Daniel Maldini a Udine. Si legge sul Corriere dello Sport.

Recuperando Barella può avanzare Frattesi e in futuro valuterà Chiesa, ancora in ritardo e lontano dal ritmo della Premier, ha spiegato Slot, tecnico del Liverpool. Modeste chance per Zaccagni (l’ultima volta ha chiesto di non essere convocato), Rovella sembra chiuso da Ricci e Fagioli, Pisilli dovrebbe lasciare il posto a Barella. Se Kean (caviglia in disordine) non dovesse recuperare, confermato Lucca. Qualche possibilità per Politano come vice Cambiaso. Forse un difensore in meno e un attaccante in più per arrivare a 23. Dietro mancheranno Calafiori e Gabbia. Spalletti dovrebbe richiamare Gatti e riflette su Delprato, in evidenza con il Parma.