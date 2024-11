Politano ha fatto cambiare idea a Conte: ora vuole riprendersi la Nazionale

Si avvicina la sfida tra Inter e Napoli, ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

Domenica a San Siro avrà di fronte gente tosta, uno dei migliori esterni mancini in Europa, Federico Dimarco. E ci si aspetta che Politano faccia quanto lui stesso aveva proposto all’allenatore: «Matteo è stato il primo a lanciarmi quest’idea» aveva svelato Conte una settimana fa, prima della partita con l’Atalanta. «Se c’è bisogno, in alcune partite, mi abbasso io». Un rinforzo in più per non lasciare il centrocampo scoperto, in caso di ripartenze veloci. Lo fa l’Arsenal in Europa, lo il Napoli in Italia, dove la fase difensiva la fanno tutti, nessuno escluso.

A cominciare da Politano, il ragazzo che ha fatto cambiare idea ad Antonio Conte e che a suon di prestazioni vuole far ricredere pure Luciano Spalletti. Il ct lo conosce e lo impiegava da attaccante esterno nell’anno dello scudetto, dunque non tanto tempo fa, ma la nuova Italia a due punte, implicitamente, gli ha fatto capire che per riguadagnarsi la convocazione c’era bisogno di altro, di essere ancor più duttile e camaleontico, per il Napoli e per riconquistare l’azzurro della Nazionale, che a 31 anni non può essere solo un ricordo. Si chiama intelligenza, mista a conformismo, capacità di adattarsi alle situazioni.

Sarà così pure domenica sera a San Siro, nel big match per il primo posto contro l’Inter di Simone Inzaghi: avrà uno dei compiti più ingrati, contrastare Dimarco su quella fascia da correre avanti e indietro, senza sosta, a mille all’ora e con lo stesso spirito di sacrificio delle precedenti undici partite di campionato. È ormai imprescindibile Politano, oltre che un’importante chiave tattica. Per ora non lo dicono i gol, ma altri numeri che dimostrano quanto Conte tenga a lui: dopo Anguissa, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, è il 5° giocatore più impegnato dall’allenaatore in questo inizio di stagione, Coppa Italia compresa: 905 minuti di passione e sacrificio per il bene comune.