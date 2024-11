Napoli-Roma, ancora una volta il Maradona verso il sol out

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli affronterà la Roma al Maradona per la tredicesima giornata di campionato di Serie A, e si prevede già il sold out per lo stadio di Fuorigrotta, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Quando ieri la vendita libera è cominciata su Ticketone, i posti a disposizione erano veramente pochi e in coda c’erano circa 1.100 persone. Per Napoli-Roma manca ancora un po’, di mezzo c’è l’Inter e poi c’è pure la sosta, ma la voglia di riempire il Maradona, nonostante il ko interno con l’Atalanta, è tanta e lo dimostrano le vendite che vanno già a gonfie vele per la sfida del 24 novembre (ore 18) a Fuorigrotta. Nonostante i prezzi leggermente più alti, il sold out è ampiamente prevedibile. Fino a ieri sera erano disponibili soltanto pochissimi biglietti per la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida. Qualcuno in più per le Curve inferiori, mentre sono già esauriti tutti gli altri settori. Contro l’Atalanta i presenti erano 50.873. Un po’ meno rispetto alla capienza dello stadio (54.726), ma del resto la trasferta era vietata ai tifosi residenti in Lombardia e l’unico “ospite” era un tifoso della Dea che arrivava dalla Scozia. Sarà più o meno così anche contro la Roma, visto che al momento il settore ospiti è chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti”.

Factory della Comunicazione