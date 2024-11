“McTominay miglior centrocampista della A”? Calhanoglu reagisce dopo Inter-Arsenal

Mancano ancora diverse ore al fischio di inizio, ma Inter-Napoli sembra essere già cominciata per Hakan Calhanoglu. La sfida tra nerazzurri e partenopei è una delle più attese del prossimo weekend di Serie A dato che si scontreranno le ultime due vincitrici dello Scudetto che scenderanno in campo divise da un solo punto in classifica.

Conte arriverà alla partita potendola preparare per tutta la settimana, mente Simone Inzaghi mercoledì ha affrontato l’Arsenal nella quarta giornata di Champions conquistando la vittoria grazie al calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu eletto dal “Uefa” come miglior giocatore del match. Proprio in centrocampista turco, nel post gara, ha messo un po’ di pepe al match tra Inter e Napoli. Calhanoglu, infatti, ha lanciato la sfida a Scott McTominay in un modo molto particolare. A rivelarlo è stato Fernando Siani, bordocampista di Amazon Prime Video e di Cronache di Spogliatoio, nell’ultima puntata del podcast “L’Ascia Raddoppia” in onda ogni giovedì sui canali ufficiali di Cronache di Spogliatoio. Ecco quanto dichiarato dal giornalista:

“Avevo detto giorni fa che McTominay secondo me è il miglior centrocampista del campionato. Questa cosa evidentemente è arrivata all’orecchio di Calhanoglu che dopo la partita di Champions dove stavo lavorando a bordocampo mi ha detto ridendo: ‘Hai visto, McTominay?’, con in mano il premio di miglior giocatore della partita dell’Inter contro l’Arsenal”. Un simpatico siparietto che fa capire come il turco abbia ben chiaro in testa di voler essere il migliore nel suo ruolo”.