Marcolin, DAZN: “Gilmour ha fatto molto bene, tranne con l’Atalanta”

L’ex calciatore e commentatore di DAZN, Dario Marcolin, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Lukaku criticato troppo aspramente? Si deve mantenere l’equilibrio nelle valutazioni. L’Atalanta è stata bravissima a schermarlo e la strategia di Gasperini ha funzionato. Difficoltà in attacco? Dipende da una serie di fattori, tra cui il fatto che gli avversari hanno imparato a conoscere il Napoli ed il modo di attaccare e sono corse ai ripari. Le squadre che affrontano gli azzurri tendono a chiudersi in difesa, a giocare di rimessa, e non giocano a viso aperto. L’Atalanta ha aperto la strada su come affrontare il Napoli: pressione alta, marcatura a uomo su Lukaku, chiusura di tutte le vie di fuga. Più importante il recupero di Chalanoglu per l’Inter o di Lobotka per il Napoli? Il recupero dell’ interista è fondamentale per i nerazzurri perché nessuno è stato in grado di sostituirlo mentre Gilmour ha fatto molto bene, tranne con l’Atalanta che però non conosceva e che è una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque. Problemi in difesa contro l’Atalanta? Gasperini è andato ad attaccare il Napoli sugli esterni, Di Lorenzo e Olivera, ben sapendo che il capitano è più votato all’attacco che non alla difesa mandando in difficoltà il Napoli, mandando fuori giri Buongiorno e Rrahmani. Tutti e tre i gol sono nati sulla fascia destra degli azzurri. Con l’Inter importante non perdere? Espressione un po’ forte ma effettivamente il Napoli ha a disposizione due risultati su tre per non rallentare la sua marcia. Mi aspetto dal Napoli una partita simile a quella giocata con il Milan perché l’Inter, a differenza dell’Atalanta, lascia spazi e fa giocare”.

