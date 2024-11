Lukaku, bomber dal cuore d’oro: la reazione di un piccolo tifoso

Sono giorni un po’ particolari per Romelu Lukaku. L’attaccante azzurro è sotto la lente di ingrandimento per via delle prestazioni mostrate nelle ultime uscite. A pesare tanto nel bilancio delle analisi sul rendimento dell’ex Roma, Inter e Chelsea è la prova opaca contro l’Atalanta che ha scatenato le critiche da parte di una fetta della tifoseria azzurra. Conte, però, si coccola il proprio numero 11 e invita addetti ai lavori e tifosi ad aspettare il miglior Lukaku. L’allenatore salentino ha ribadito, nella conferenza stampa odierna che la crescita delle prestazioni dell’attaccante passa per la crescita generale della squadra. Serve, dunque, ancora un po’ per ammirare il bomber in forma smagliante.

C’è, però, chi apprezza Romelu Lukaku indipendentemente dai numeri dei gol e degli assist e, soprattutto, dalle prestazioni. Dopo l’allenamento di oggi pomeriggio, infatti, l’attaccante azzurro si è fermato a firmare autografi e a scattare selfie con alcuni tifosi. Tra questi c’era un bambino che è rimasto totalmente colpito nel vedere Lukaku. Il piccolo tifoso, infatti, nell’incrociare il numero 11 del Napoli è scoppiato a piangere. Lukaku, dopo la foto con il baby supporter, ha proseguito a firmare altri autografi, ma poi è tornato sui proprio passi per sincerarsi dello “stato” del piccolo. Ancora una volta Lukaku ha messo in mostra il proprio “cuore d’oro”. Giuseppe Annarumma, giornalista di Dazn, ha registrato l’accaduto in video che ha pubblicato sul proprio profilo “X”. Ecco il filmato: