Lobotka è pronto, contro l’Inter tornerà fra i convocati

Uno degli elementi che, nonostante Gilmour, è mancato in queste settimane, è sicuramente Stanislav Lobotka, che contro l’Inter tornerà fra i convocati, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Stanislav Lobotka, che si era infortunato proprio in nazionale contro l’Azerbaigian lo scorso 14 ottobre, è stato di nuovo convocato dal ct della Slovacchia, Francesco Calzona, per le prossime sfide di Nations League contro Svezia e Estonia. Il nome del centrocampista di Conte compare nell’elenco reso ufficiale ieri dall’ex allenatore del Napoli nonostante il calciatore sia reduce da un lungo stop con il rientro ormai prossimo. Lobotka aveva rimediato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro che lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite di campionato contro Empoli, Lecce, Milan e Atalanta. Ora Lobotka è pronto, come confermato da Conte in conferenza prima della sfida contro la Dea di Gasperini, e per domenica tornerà tra i convocati nella sfida per il primo posto contro l’Inter. Il dubbio è relativo al suo impiego o meno dal primo minuto: Lobotka subito in campo insieme ai titolari oppure ancora Gilmour al suo posto con Lobo almeno all’inizio in panchina? È questa la principale riflessione per Conte che oggi interverrà in conferenza da Castel Volturno alle 14.30. Per il resto, le idee per la partita di Milano sono chiare. Da valutare Folorunsho”.

