Conte non vuole scherzi, Lobotka contro l’Inter va in panchina

Stanislav Lobotka dovrebbe essere escluso dai titolari che scenderanno in campo a San Siro per Inter-Napoli. Lo si apprende da Castel Volturno, dove non si respirerebbe ottimismo sulla presenza del centrocampista slovacco dal primo minuto per la partita di domenica sera. A rivelarlo è il giornalista Pasquale Tina, inviato della redazione di Radio Marte al Training Center azzurro, intervenuto in questi minuti ai microfoni della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’, condotta da Gianluca Gifuni: “Come sta, in questi giorni, Lobotka? E’ vero che è stato convocato da Francesco Calzona per i prossimi impegni della Nazionale, ma c’è ancora incertezza sull’impiego contro l’Inter”. Ricordiamo che la prossima gara della Slovacchia sarà il 16 novembre in casa della Svezia. “A dirla tutta – ha raccontato Tina – mercoledì c’era maggiore ottimismo sul fatto che potesse giocare domani, mentre ieri questo ottimismo è sceso: si è registrata una frenata. Aspettiamo la conferenza di Antonio Conte per capirne di più, ma la sensazione da Castel Volturno è che il Napoli non voglia rischiarlo, per paura di perderlo per due mesi e compromettere la sua stagione in caso di un’eventuale ricaduta. Se non gioca lui, ovviamente, ci sarà Billy Gilmour”.

