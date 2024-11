Chi non ha fatto la preparazione ha un “grafico” fisico altalenante. Dossena fa il quadro di Lukaku

“Inter-Napoli? Ogni gara fa storia a sè, il vantaggio del Napoli è che può preparare la sfida nel migliore dei modi, certo da ogni partita si prendono informazioni, per cui Conte – ha detto l’ex campione del mondo e dirigente sportivo Dossena a Marte Sport Live in onda su Radio Marte – avrà tratto sicuramente notizie utili dalla sfida con l’Arsenal. L’Inter è la squadra più attrezzata, dalla rosa più profonda, con maggiore esperienza, dall’altro lato il Napoli vorrà riscattare il campionato disastroso dello scorso anno e la partita con l’Atalanta che non è andata al meglio. Uno scivolone ci può stare, non è possibile peraltro tenere un grado di concentrazione elevatissimo per tutte le partite, dopo Verona era fisiologico perdere una gara. Il Napoli ha il centrocampo più forte del campionato, dopo quello dell’Inter, non si può andare sempre con l’acceleratore pigiato, Conte non si preoccupa certamente di quello che è accaduto. Lukaku? Chi non ha fatto la preparazione ha un “grafico” fisico altalenante, Conte sa perfettamente quale sia la situazione, fossi un tifoso del Napoli non mi preoccuperei, il ko con l’Atalanta è amaro ma non è grave. La squadra è forte, ripartirà alla grande. Quanto è cambiato il calcio? Non solo il calcio, ma la vita, le aspettative di vita, le persone, oggi i calciatori guadagnano molto di più, spero che invece i ragazzi si divertano anche se dalle interviste che rilasciano mi sembra l’opposto, sono schiavi di procuratori, di sponsor, di cose troppo poco importanti. Griglia scudetto? Un euro sul Napoli lo scommetterei, c’è equilibrio, la macchina è ripartita nel modo giusto, sia in campo che fuori”.

Factory della Comunicazione