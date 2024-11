⚽️”CdS Campania”⚽️ L’edizione regionale parla di Conte dopo 10 anni-“L’ UOMO DELLA SVOLTA”

Due stagioni che hanno lasciato un segno profondo, ancora visibile.

Antonio ha rivoltato l’Inter come un calzino.

Ha cambiato persino l’inno.

Da Napoli, recentemente, ha lanciato una frecciata che non è passata inosservata: «Anche quando arrivai ad Appiano Gentile trovai un disastro.Lavorammo molto sui campi, sulla foresteria, ora è un fiore all’occhiello»

Per la prima volta a San Siro da avversario: storia da raccontare bene

Il 19° scudetto nel silenzio degli stadi vuoti

Poi il divorzio Prima stagione segnata dal Covid: ko nella finale di Europa League

« F C Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club».

L’Inter e Conte si lasciarono così il 26 maggio 2021. Non arrivarono nemmeno a mille giorni di te e di me. Furono poco più di settecento. L’inizio fu il 31 maggio 2019. Una relazione impossibile da definire. Non sarà stato amore, di certo non è stato un calesse. Direbbero gli anaffettivi che il rapporto Inter-Conte è la fotografia del calcio professionistico: un contratto di lavoro, molto ben retribuito. Tesi che però non convince. Perché tutt’attorno, e in mezzo, ci sono passione, dedizione, scontri al limite della rottura, sudore, crescita, gioia indimenticabile, accuse, livori. Sangue, champagne e merda. Anzi cacca, come disse Conte al termine del primo campionato in nerazzurro (chiuso al secondo posto, un punto dietro la Juve di Sarri), quando accusò la società di non aver difeso tecnico e giocatori: «Ho trovato scarsa protezione da parte del club nei nostri confronti. Se si vuole ridurre il gap con la Juventus, bisogna essere forti in campo ma soprattutto fuori. Si dovrà parlare col presidente che ora è in Cina. Mi ha dato fastidio vedere qualcuno salire sul carro soltanto oggi, quando la cacca l’abbiamo presa solo io e i calciatori e non siamo stati protetti».

Non fu l’unico momento di tensione del periodo interista. Conte strappò più volte con la dirigenza. Nonostante al vertice del club ci fosse Marotta che lo volle ad ogni costo. E per lui sacrificò un certo Luciano Spalletti. Strappi costruttivi, direbbero gli psicologi di coppia. Per spingere il club a un livello superiore. In fondo era nei patti. Conte, emblema dell’odiata Juventus, fu chiamato all’Inter proprio per porre fine all’oltraggioso dominio bianconero (otto scudetti di fila, poi diventati nove). Per cercare di trasferire nel Dna del club la feroce determinazione che conduce alle vittorie. Per far attecchire un metodo di lavoro. Quel metodo che qualcuno definisce ossessivo. Dimenticando che senza l’ossessione i propri limiti non si superano. E in due anni ci furono un secondo posto, la finale di Europa League e lo scudetto che mancava dal 2010 e da Mourinho. Lo scudetto che pose fine alla dittatura della Juventus.