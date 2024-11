Ranking Uefa per nazioni: riprende la corsa al posto extra

E’ di nuovo corsa per aumentare il proprio bottino di punti nel Ranking Uefa per Nazioni. In base ai piazzamenti nelle competizioni, infatti, così come accaduto lo scorso anno, aumenteranno i posti disponibili per l’Europa. Italia e Germania, le prime due Federazioni del ranking 2024-25, hanno avuto un posto in più nella Champions League. Sarà così anche nel 2025-2026. Attualmente la classifica recita così:

Factory della Comunicazione

Inghilterra 8,857 Portogallo 8,600 ITALIA 8,375 Francia 7,786 Germania 7,750 Spagna 7,285 Repubblica Ceca 7,100 Belgio 6,400 Olanda 5,833 Austria 5,600

Come spiegato dal sito gianlucadimarzio.com, le competizioni quest’anno non avranno lo stesso peso. “Se in tutte e tre le competizioni verranno assegnati gli stessi punteggi sulle singole partite (2 punti la vittoria, 1 punto il pareggio, 0 punti la sconfitta), lo stesso non vale per i passaggi turno. La prima classificata della Champions League nella fase campionato porterà 12 punti alla propria Federazione contro i 6 pt della prima dell’Europa League e i 4 pt della prima della Conference League. Lo stesso vale per i passaggi turno nella fase a eliminazione diretta. Passare il turno in Champions League varrà 1,5 punti, il doppio dell’Europa League (1 pt) e il triplo della Conference (0,5 pt)”