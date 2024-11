Nations League: le Azzurre pescano un gruppo tosto. Tutti i dettagli

La fase iniziale della competizione UEFA si svolgerà tra febbraio e giugno. Le prime classificate dei quattro gironi della Lega A si qualificheranno per le Finals in programma a fine 2025

Saranno la Danimarca, le vice campionesse olimpiche della Svezia e il Galles le avversarie della Nazionale Femminile nel girone della seconda edizione della UEFA Women’s Nations League. È questo l’esito del sorteggio che si è tenuto oggi a Nyon sotto lo sguardo attento del Ct Andrea Soncin. Le Azzurre – proprio come lo scorso anno – sono state inserite nel Gruppo 4 della Lega A, quella riservata alle selezioni con il ranking più alto.

“È un girone di alto livello, come ormai succede sempre con la nuova formula della competizione – ha commentato Soncin – affronteremo tre squadre molto diverse tra loro: la Svezia la conosciamo bene avendola già affrontata due volte, la Danimarca dopo una piccola flessione sta tornando ai suoi livelli grazie a calciatrici forti e con grande esperienza internazionale, molte delle quali giocano in Italia, mentre il Galles è una nazionale fisica con tante ragazze che militano nel campionato inglese. Nell’ultimo anno abbiamo dimostrato di poter vincere con tutte le avversarie, quindi affronteremo questo cammino con grande fiducia”.

La fase a gironi della competizione – in programma da febbraio a giugno 2025 – determinerà le quattro squadre che accederanno alle Finals e anche le promozioni e le retrocessioni tra le leghe in vista delle qualificazioni europee per la prossima edizione del Mondiale, che si disputerà nell’estate del 2027 in Brasile.

LE AVVERSARIE. Due delle tre rivali del Gruppo 4 precedono l’Italia nel Ranking FIFA. Da una parte la Svezia, quinta nella graduatoria mondiale, dall’altra la Danimarca, risalita al dodicesimo posto dopo un breve periodo di appannamento coinciso con la sfortunata avventura nella Coppa del Mondo del 2023. Le Azzurre hanno già sfidato la selezione gialloblù nella prima edizione della Nations League, perdendo 1-0 l’andata e pareggiando il ritorno di Malmö, con le scandinave che dopo un match di grande sofferenza hanno trovato l’1-1 a tempo quasi scaduto. I precedenti sorridono alle svedesi, che si sono imposte in 17 dei 27 confronti (l’ultimo successo azzurro risale al 2018).

Sono 27 anche gli incontri giocati con la Danimarca, battuta in sei circostanze, compresa l’ultima sfida di due anni fa nell’Algarve Cup. Discorso opposto per quanto riguarda il Galles, 29° nel Ranking FIFA, che ha perso le tre gare in cui in ha affrontato l’Italia (1978, 2018 e 2019).

IL REGOLAMENTO DELLA LEGA A. Le prime due classificate di ogni girone rimarranno in Lega A per le qualificazioni europee al Mondiale del 2027; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B. Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A – composta da 16 squadre come la Lega B, mentre la Lega C da 21 – si qualificheranno per la Final Four, che rispetto alla prima edizione sarà organizzata con gare d’andata e ritorno (è prevista anche la finale per il terzo posto).

I GRUPPI DELLA LEGA A

Gruppo 1: Germania, Paesi Bassi, Austria, Scozia

Gruppo 2: Francia, Islanda, Norvegia, Svizzera

Gruppo 3: Spagna, Inghilterra, Belgio, Portogallo

Gruppo 4: Italia, Danimarca, Svezia, Galles

IL CALENDARIO

Fase a gironi

Giornate 1 e 2: tra il 19 e il 26 febbraio 2025

Giornate 3 e 4: tra il 2 e l’8 aprile 2025

Giornate 5 e 6: tra il 28 maggio e il 3 giugno 2025

Finals

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (data da confermare)

Semifinali (andata/ritorno): tra il 22 e il 28 ottobre 2025

Finale primo/terzo posto (andata/ritorno): tra il 26 novembre e il 2 dicembre 2025

Spareggi promozione/retrocessione

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (data da confermare)

Partite (andata/ritorno): tra il 22 e il 28 ottobre 2025

Fonte: FIGC