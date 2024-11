Khvicha Kvaratskhelia: “Napoli vive di calcio, qui mi trattano bene”

La Serie A ha proiettato oggi il docufilm Champions of Made in Italy, nel quale diversi protagonisti del nostro campionato hanno parlato delle loro impressioni sulle città in cui abitano e di come si sono ambientati.

Tuttomercatoweb ha riportato alcune delle frasi più importanti di Dusan Vlahovic (Juventus), Rafael Leao (Milan), Marcus Thuram (Inter), Paulo Dybala (Roma) e Khvicha Kvaratskhelia (Napoli):

Dusan Vlahovic: “Il trasferimento a Torino è stato il più importante per me. Dal primo giorno in cui sono trovato a Torino mi sono sentito a casa”.

Rafael Leao: “Penso che l’Italia sia il posto perfetto per me. Milano é una bella città, grazie al clima e al cibo, si può fare shopping. Mi sento a casa. È bello perché qui puoi migliorare molto, imparare molto restando nella zona di comfort. Personalmente cambiare paese mi ha aiutato a pensare in modo diverso, perché ora sono un uomo e non più un ragazzo. Alla settimana della moda vengono tutti, è ciò là rende tra le città migliori del mondo. Penso che io e l’Italia siamo una coppia perfetta”.

Marcus Thuram: “Milano è una città speciale, a cui sono molto legato. Il calcio per me è un sogno, ha fatto parte della mia vita sin da piccolo grazie a mio padre. Sono cresciuto in Italia con le abitudini italiane e la cultura italiana. A Milano puoi vedere il mondo, entrare in contatto con tante culture”.

Paulo Dybala: “Mi ha sempre attirato ciò che ha a che fare con l’impero romano. Forse in un’altra vita ero già qui. Roma è magica. Quando ero piccolo, in Argentina, vedevo Roma nei film e la vedevo enorme. Per me era un sogno essere qui”.

Khvicha Kvaratskhelia: “Il calcio è la mia vita: é semplice da dire. Sento sempre la mancanza di casa, ma ora sento che la mia casa é l’Italia. Napoli vive di calcio, è felice con il calcio, non la si trova questa cosa in altri posti. Qui mi vogliono bene e mi trattano bene”