Inter-Napoli – Nonostante il divieto, il Meazza si dipingerà d’azzurro

Il Napoli affronterà domenica sera l’Inter al Meazza per la dodicesima giornata di campionato di Serie A, e nell’occasione, nonostante il divieto di trasferta ai tifosi residenti in Campania, lo stadio milanese si tingerà d’azzurro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Come previsto, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, lo stadio Meazza di San Siro, domenica sera, ospiterà migliaia di tifosi del Napoli pronti a supportare la squadra contro l’Inter. Tantissimi i sostenitori azzurri presenti in altre regioni che hanno già acquistato il biglietto. Per il settore riservato agli ospiti, quattromila posti nel Terzo Anello Blu, la vendita era consentita solo ai possessori di Fidelity Card del Napoli sottoscritta prima del 28 ottobre 2024 e non residenti in Campania. La prevendita è partita a inizio settimana e procede spedita. Il sold out è vicino. Ma i napoletani saranno presenti anche in altri spicchi di San Siro. Se ne prevedono circa cinquemila in totale pronti a scortare Lukaku e compagni nel super duello contro la formazione allenata da Inzaghi”.

