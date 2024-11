Cannella: “Raspadori investimento ammortizzato, a gennaio vedremo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo ed intermediario: “Il Milan visto contro il Real è stato spettacolare, anche se i blancos non fanno la fase difensiva… Questo aggiunge valore alla vittoria del Napoli vista a San Siro, contro una squadra bella da vedere e capace di mettere sotto persino il Real Madrid. Il post Atalanta? Non si tratta di trovare giustificazioni, Conte fa bene a ricordare le differenze che oggi ci sono tra il progetto della Dea e quello del Napoli. Gasperini conduce un lavoro quasi decennale e non va dimenticato. Oggi ci sta perdere contro questa Atalanta, ma bisogna lavorare duro per riprendersi subito. Il Napoli ha l’organico giusto per rialzare la testa. La sfida all’Inter? Sarà un test importante. L’Inter è la favorita da anni e il Napoli se vuole crescere deve passare indenne da San Siro. Queste gare quando le giochi ti danno un’energia diversa, il Napoli può andare anche meglio nelle ripartenze visto che l’Inter proverà a tenere il pallino del gioco. Mercato di gennaio? Bisogna aspettare. Se parte Raspadori servirebbe uno come Hojlund, uno capace di dare rifiato a Lukaku e fare da alternativo. Un altro giocatore di peso nelle strategie di Conte c’è sempre stato. Il Napoli è una rosa comunque bella completa. Raspadori è un investimento ormai ammortizzato, quindi già incassare 15-20 milioni di euro non sarebbe una perdita. È un giocatore che avrebbe molto mercato in Italia e ha tanti estimatori. Fino a gennaio è lì a disposizione del Napoli e meriterebbe il suo spazio. Lukaku non è più giovanissimo e ha bisogno di lavorare per raggiungere la condizione. Simeone anche può essere il suo alter-ego, ma in un sistema diverso”.

