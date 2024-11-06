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UFFICIALE, Serie B: tutti gli arbitri designati per la 13ª giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre.

 

Factory della Comunicazione

FROSINONE – PALERMO Venerdì 08/11 h.20.30

MARCHETTI

MONDIN – MOKHTAR

IV: MAROTTA

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

 

BRESCIA – COSENZA h. 15.00

SANTORO

TRINCHIERI – ARACE

IV: GASPEROTTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO

 

MODENA – CARRARESE h. 15.00

PERRI

TOLFO – GALIMBERTI

IV: VAILATI

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

 

PISA – SAMPDORIA h. 15.00

PAIRETTO

DEL GIOVANE – PAGLIARDINI

IV: SFIRA

VAR: MARESCA

AVAR: PEZZUTO

 

SUDTIROL – SASSUOLO h. 15.00

GIUA

DI IORIO – BITONTI

IV: ZAGO

VAR: MIELE

AVAR: MUTO

 

MANTOVA – CREMONESE h. 17.15

PERENZONI

MASTRODONATO – DI GIACINTO

IV: ZANOTTI

VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR: MONALDI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

 

CITTADELLA – CESENA Domenica 10/11 h. 15.00

DIONISI

BINDONI – MASSARA

IV: MIRABELLA

VAR: GUALTIERI

AVAR: MARESCA

 

JUVE STABIA – SPEZIA Domenica 10/11 h. 15.00

TREMOLADA

BACCINI – FONTEMURATO

IV: VIAPIANA

VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

 

REGGIANA – CATANZARO Domenica 10/11 h. 15.00

PRONTERA

CIPRIANI – TRASCIATTI

IV: CANCI

VAR: VOLPI

AVAR: NASCA

 

SALERNITANA – BARI Domenica 10/11 h. 17.15

MARINELLI

ROSSI M. – BIFFI

IV: MUCERA

VAR: MINELLI

AVAR: SERRA

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