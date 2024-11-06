UFFICIALE, Serie B: tutti gli arbitri designati per la 13ª giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre.
FROSINONE – PALERMO Venerdì 08/11 h.20.30
MARCHETTI
MONDIN – MOKHTAR
IV: MAROTTA
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
BRESCIA – COSENZA h. 15.00
SANTORO
TRINCHIERI – ARACE
IV: GASPEROTTI
VAR: DI MARTINO
AVAR: LONGO
MODENA – CARRARESE h. 15.00
PERRI
TOLFO – GALIMBERTI
IV: VAILATI
VAR: NASCA
AVAR: DI VUOLO
PISA – SAMPDORIA h. 15.00
PAIRETTO
DEL GIOVANE – PAGLIARDINI
IV: SFIRA
VAR: MARESCA
AVAR: PEZZUTO
SUDTIROL – SASSUOLO h. 15.00
GIUA
DI IORIO – BITONTI
IV: ZAGO
VAR: MIELE
AVAR: MUTO
MANTOVA – CREMONESE h. 17.15
PERENZONI
MASTRODONATO – DI GIACINTO
IV: ZANOTTI
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
AVAR: MONALDI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
CITTADELLA – CESENA Domenica 10/11 h. 15.00
DIONISI
BINDONI – MASSARA
IV: MIRABELLA
VAR: GUALTIERI
AVAR: MARESCA
JUVE STABIA – SPEZIA Domenica 10/11 h. 15.00
TREMOLADA
BACCINI – FONTEMURATO
IV: VIAPIANA
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
REGGIANA – CATANZARO Domenica 10/11 h. 15.00
PRONTERA
CIPRIANI – TRASCIATTI
IV: CANCI
VAR: VOLPI
AVAR: NASCA
SALERNITANA – BARI Domenica 10/11 h. 17.15
MARINELLI
ROSSI M. – BIFFI
IV: MUCERA
VAR: MINELLI
AVAR: SERRA