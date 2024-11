Tra Lookman e Kvaratskhelia la scelta di Bagni è secca: “Ecco le differenze tra Lobo e Gilmour”

Salvatore Bagni, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a kisskissnapoli.it:

Che pensi della sconfitta contro l’Atalanta? Il Napoli ne è uscito ridimensionato? “Assolutamente no, il risultato vuol dire poco. Sicuramente l’Atalanta l’ha letta meglio di noi, ci ha sorpreso quando non ha messo in campo Retegui e quando tutti pensavano giocasse Samardzic invece non è stato così. Gasperini è un grande allenatore e non lo abbiamo scoperto ieri”.

In ogni caso il Napoli è primo in classifica, a questa squadra e questo allenatore si può dire poco. Sei d’accordo? “Quello che ha fatto Conte dopo il disastro dell’anno scorso è straordinario. È riuscito ad entrare nella testa dei giocatori, il Napoli è la vera sorpresa del campionato. Perdere una partita ci può stare, è presto per tirare le somme, alla fine del campionato poi si vedranno i risultati”.

In queste partite si è sentita l’assenza di Lobotka? “Lobo è diverso da Gilmour, lo slovacco non va mai in difficoltà ha più fantasia ed è rapido nel sistema di gioco e ti porta in superiorità numerica. Gilmour è un ottimo calciatore, ma gioca più semplice, ogni tanto verticalizza e da situazioni difficili fa più fatica ad uscirne”.

Se dovessi scegliere tra Lookman e Kvaratskhelia, chi prenderesti? “Kvara tutta la vita. Bisogna conoscere la storia dei giocatori, Kvara ci ha fatto vedere delle cose straordinarie. L’Atalanta è stata sicuramente brava a prendere Lookman, ma non è un caso se è riuscito ad arrivare in doppia cifra solo in Italia e non è un caso anche perché con Gasperini tutti migliorano”.

Inter-Napoli che sfida sarà? “Conte ha detto bene: in campo ci vanno i giocatori, lui li allena e anche molto bene. L’Inter non è quella dell’anno scorso concede tanto e questa cosa il Napoli può sfruttarla. Le qualità per mettere in discussione l’avversario le abbiamo”.