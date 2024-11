Rastelli: “Gasperini mette in difficoltà tutti, con l’Inter sarà diverso”

MASSIMO RASTELLI A RADIO MARTE: “Il ko del Napoli con l’Atalanta non è un dramma, ci sta perdere contro una squadra come l’Atalanta, se non sei al 100% è una squadra che non perdona. Il Napoli – ha detto l’ex attaccante e allenatore nel corso di Marte Sport Live – ha incontrato il peggior avversario possibile in un miniciclo di ferro, Gasperini mette in difficoltà tutti. È una battuta d’arresto che ci può stare in un percorso di crescita come quello dei partenopei. Con l’Inter sarà una partita diversa, è una squadra che ti fa ragionare di più. Lukaku? Gli si chiede di proteggere palla quando va incontro per poi gestirla e passarla al compagno, ma viene da una mancata preparazione estiva ed ha dovuto affrontare carichi di lavoro pesanti che chiedono tempo per essere smaltiti. Nelle prossime settimane lo vedremo più in condizione. Per Conte è fondamentale e, qualora non dovesse migliorare, il tecnico saprà trovare soluzioni alternative. Raspadori? Si sente prima punta, può fare anche il trequartista, la seconda punta, il sotto punta, fa da raccordo ma sa anche attaccare la profondità ed è un buon rifinitore. Io lo vedo come alternativa a Lukaku”.