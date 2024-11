“Quella di domenica sarà sfida scudetto! Inter favorita, ma il Napoli…”

Arturo Di Napoli, doppio ex di Napoli e Inter, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del big match di San Siro fra nerazzurri e azzurri, in scena domenica 10 alle 20.45.

“Gli schiaffi subiti dall’Atalanta rappresentano solo una battuta d’arresto, il Napoli sta facendo un percorso straordinario, gli ostacoli ci sono e si può anche inciampare, ma da queste caduta ci si può rialzare. Il Napoli resta una squadra forte. Anche l’Inter lo è ed anzi sulla carta è la più forte, è tosta, concede qualcosa ma crea anche moltissimo. Per me resta la favorita per lo scudetto. L’Atalanta è una squadra molto difficile da affrontare ed è anche quella più in forma del campionato. Si fa fatica a sviluppare il proprio gioco contro il continuo pressing a tutto campo della Dea quando gioca così. Ho sentito però alcune critiche eccessiva a Lukaku, non ha fatto la preparazione, ha una prestanza fisica che ha bisogno di tempo per raggiungere la piena forma. Conte forse non si aspettava un’Atalanta così agguerrita e il suo Napoli ha fatto fatica in ogni reparto, anche Kvaratskhelia e il centrocampo hanno sbagliato gara. Domenica si affronteranno due squadre entrambe in lizza per lo scudetto, sono curioso di capire come reagirà il Napoli, ma sicuramente vedremo una squadra diversa rispetto a domenica scorsa. La Champions può togliere energie psicofisiche ai nerazzurri e di questo gli uomini di Conte devono approfittarne. Resta favorita l’Inter, ma sarà una grande gara”.