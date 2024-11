Inter-Napoli: Conte tra passato e presente

Si dice che si torna sempre dove si è stati bene. Ma stavolta quella di Antonio Conte a Milano non sarà certo una visita di cortesia, anzi. Stavolta non busserà alla porta con un mazzo di fiori o una scatola di cioccolatini. Si presenterà da allenatore del Napoli e andrà ad occupare una panchina che non conosce, perché destinata alla squadra ospite. Eppure c’ è stato un tempo in cui lo stadio Meazza era casa. In cui fu scelto per dare slancio a un progetto che cresceva di anno in anno, ma che non riusciva a trovare un punto di svolta per decollare. E allora l’Inter di Steven Zhang e del neo ad Beppe Marotta decise di puntare sul meglio in circolazione, per andare di nuovo a caccia di titoli. Antonio Conte ritorna a Milano nell’arco di pochi giorni, ma stavolta affronterà il suo passato, quello neroazzurro.