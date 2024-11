Il Napoli corre, va sempre di fretta, McTominay più di tutti

Si corre. In verità è il Napoli quello che corre. Alcuni numeri ci spiegano meglio che, per gli azzurri, la partita è in realtà una maratona. La squadra macina chilometri. Scrive il CdS: “La squadra che vanta il valore più elevato in Serie A per distanza media corsa? Il Napoli: 65,950 chilometri. Ed è ancora il Napoli, la squadra con l’indice più alto di distanza media percorsa: 111,729 km. In entrambe le classifiche, tra le prime quattro, ci sono Empoli, Como e Monza. Gli azzurri, invece, sono sedicesimi per distanza media camminata (37,191 chilometri). Come dire: i ragazzi di Conte hanno sempre molta fretta. Non è un caso, tra l’altro, che in cima a entrambe le statistiche individuali di rendimento ci sia Scott McTominay: è primo in campionato sia per distanza media corsa (7,965 chilometri), sia per distanza media percorsa (11,960 chilometri). Nella prima classifica c’è anche Lobotka sul podio (terzo con 7,229 chilometri), mentre Gilmour è quarto (7,078 chilometri); in merito alla seconda, invece, all’ottavo e al nono posto ci sono Di Lorenzo (11,186 chilometri) e Anguissa (11,180 chilometri).”

