Fulgeri, Avv. SSC Napoli: “Caso Manolas? ADL è tranquillo. La società ha agito nel pieno rispetto delle regole”

“Caso Manolas? I tempi potrebbero essere molto consistenti, come nel caso Osimhen, se la linea della Procura resta prudente. Confidiamo – ha detto l’avvocato che difende il presidente De Laurentiis, indagato dalla Procura di Roma per presunte plusvalenze fittizie, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – che vengano considerate le nostre argomentazioni difensive che depositeremo solo dopo avere acquisito gli atti, che sono stati richiesti stamane dal collega di Roma alla Procura capitolini e che dovrebbero prevedibilmente arrivare ai nostri uffici in un paio di giorni.

La posizione di De Laurentiis? E’ rimasto sorpreso dinanzi a questa contestazione, considerato che hanno sempre operato nella legalità, applicando i principi contabili richiesti dall’OIC (organismo italiano contabilità, ndr). Comunque e in generale sino a che non approfondiremo nel dettaglio gli atti non possiamo dire molto, si tratta di tematiche molto tecniche. La questione è sempre sulla valutazione dei calciatori che la Procura ritiene non congrua, dovremmo su questo aspetto controdedurre. Sino ad oggi, peraltro, il concetto di valutazione oggettiva dei calciatori non esiste.