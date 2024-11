Di Napoli: “Il Napoli è cresciuto molto in condizione e consapevolezza, lotterà fino alla fine”

L’ex calciatore Arturo Di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli:

Factory della Comunicazione

“Il popolo napoletano non vive bene le sconfitte, ma l’Atalanta è la squadra più in forma del campionato e se non sei preparato mentalmente e fisicamente fai fatica. Però non si può non guardare la classifica, il Napoli è cresciuto molto in condizione e in consapevolezza, ci può stare che si cada ad un ostacolo.

Sono convinto che il Napoli, fino in fondo, dirà la sua. La gara con l’Atalanta è iniziata male ed è finita peggio, ma Conte sa che il Napoli è reduce da un campionato come quello dell’anno scorso. Sta facendo un percorso di crescita e spesso si passa anche per dei k.o.. Però il vantaggio è che c’è una settimana per recuperare in vista dell’Inter. La gara coi nerazzurri capita a pennello, bisogna essere consapevoli che sarà una partita difficile”.