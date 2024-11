Chiariello: “Manolas-Diawara non è da falso in bilancio”

Durante la trasmissione A Pranzo con Umberto Chiariello su CRC, radio ufficiale della SSC Napoli, il giornalista ha analizzato la situazione legale che coinvolge Aurelio De Laurentiis:

“La procura di Roma ha proceduto alla chiusura del fascicolo di indagine con cui è indagato Aurelio De Laurentiis sulla contestazione del falso in bilancio. C’è ancora l’accusa del falso in bilancio che nel corso dell’indagine sulla Roma ha coinvolto il Presidente del Napoli nel caso dell’acquisizione del giocatore Kostas Manolas e della cessione Amadou Diawara ai giallorossi.

Dopo la fase d’indagine in cui si avvisa l’indagato si chiude la fase istruttoria. Dopo ci può essere l’archiviazione o si può andare verso il rinvio a giudizio in cui l’indagato si può difendere. Prima di questo c’è l’audizione in cui l’indagato può esporre le sue ragioni. Non c’è ancora un giudizio in materia e stiamo assistendo alla fase dell’audizione.

Sulla vicenda di Osimhen c’è già stato un pronunciamento da parte della giustizia sportiva. Non si può riaprire almeno che non avvengano fatti nuovi. Forse, capisco poco, ma fatemi capire. Douglas Luiz è stato comprato per cinquanta milioni dalla Juventus che ha dato Barrenechea e Iling Junior all’Aston Villa che ne sono stati comprati per ventiquattro milioni. Perché gli inglesi se lo sono presi?

Se volete contestare l’operazione Manolas dovete contestare anche quella di Douglas Luiz alla Juventus! Se non c’è una regola che impedisce che le plusvalenze generino valori positivi al bilancio e non si pongono paletti normativi, queste cose sono lecite. Il caso Pjanic-Arthur? Il brasiliano è fuori rosa ed è ancora a libro paga per la Juventus mentre il bosniaco è stato valutato sessanta milioni. Sturaro è finito in riserva e il Genoa lo ha pagato diciotto milioni. Ci prendete in giro? Sono valori gonfiati!

Pensate che De Laurentiis abbia fatto un’operazione illecita con Manolas e Diawara? Manolas era il migliore difensore della Roma. Manolas-Diawara non è un’operazione da falso in bilancio, per me è una bolla di sapone.

Ho un dubbio: volete mettere sotto inchiesta De Laurentiis e il Napoli? Volete dare fastidio? Bene, ma bisogna ripartire da capo. Controllate anche le altre operazioni! Soprattutto, mettete i paletti normativi poiché quest’anno non ci sono stati. Vi dico solo: vigiliamo!“.