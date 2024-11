Soviero: “Responsabilità, ok, ma su Meret c’è il solito accanimento”

SALVATORE SOVIERO A RADIO MARTE: “Meret ha alcune responsabilità sul secondo gol ma c’è il solito eccessivo accanimento con lui. Poteva fare meglio, non ha spinto ma è un errore che ci può stare, la gara – ha detto l’ex portiere nel corso di Marte Sport Live – non è dipesa dai suoi errori. Mi pare che il ko sia dipeso da un rendimento generale della squadra. L’Atalanta è stata superiore, anche sotto il profilo fisico. Il Napoli non era all’altezza come è visto per esempio in Lukaku, l’attaccante fatica a trovare la condizione, dopo due mesi sarebbe tempo di vederlo in condizione fisicamente. Con il Milan ha avuto uno spunto ma non ha brillato. Non è ancora in forma, evidentemente, perché ha saltato la preparazione e ha iniziato in ritardo. La battuta d’arresto per me fa bene, perché il Napoli affronterà l’Inter con un’altra mentalità, con maggiore cattiveria”.

