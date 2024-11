Schwoch: “Conte poteva fare qualcosa di più”

L’ex bomber del Napoli Stefan Schwoch, ha parlato a Televomero durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’.

L’attaccante Italiano ha dato il suo commento sulla sfida giocata Domenica tra Napoli e Atalanta e ha presentato il big match con l’Inter.

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Conte ieri poteva fare qualcosa in più, cambiare l’andamento della partita con delle scelte. L’Atalanta non si discute: gioca a ritmi superiori ed è da anni con lo stesso allenatore. Vanno dati meriti importanti a Gasperini, che ha deciso di lasciare in panchina Retegui, il capocannoniere del campionato, per non dare alcun punto di riferimento agli azzurri. Il Napoli si è adattato tardi alla tattica dell’avversario e bisognava fare qualcosa in più, nel primo tempo di ieri c’è stata una sola squadra in campo. Un allenatore esperto come Conte poteva modificare qualcosa. Inoltre, i giocatori che sono stati decisivi a Milano, ieri hanno deluso nuovamente le aspettative.

Kvara deludente ieri? Con Spalletti era più coperto nella fase difensiva. L’anno scorso, quando uscì la voce dell’arrivo di Conte, si diceva già che era uno di quei calciatori che avrebbe fatto più fatica: non è abituato a giocare a tutta fascia, non rientra tra le sue caratteristiche”.

Inter-Napoli? Partita importante, ma non decisiva, contro la squadra più accreditata per vincere il campionato. Il Napoli è ritardo di condizione, ma onestamente dopo dieci giornate me lo aspettavo molto più brillante”.