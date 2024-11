Napoli-Roma, anche per la prossima sfida al Maradona è previsto il sold out

Il Napoli giocherà domenica contro l’Inter in trasferta e per il ritorno al Maradona bisognerà aspettare la gara con la Roma dopo la sosta per le nazionali, e per l’occasione è previsto ancora il sold out allo stadio di Fuorigrotta, come sottolinea il Corriere dello Sport. “«Rialziamoci insieme, uniti per la prossima al Maradona!», scrive il club azzurro sui social ricordando ai tifosi che la prevendita per Napoli-Roma del 24 novembre (ore 18) va avanti con il sold out che è già vicino. Da ieri è partita la vendita riservata ai titolari di Fidelity Card, giovedì al via la vendita libera per i pochi biglietti che rimarranno a disposizione dei tifosi non fidelizzati. Si prevede, alla ripresa dopo le nazionali, l’ennesimo pienone al Maradona come nelle ultime tre: domenica contro l’Atalanta gli spettatori complessivi erano stati 50.873, con il Lecce 51.103, con il Como prima dell’ultima sosta 52.500. Con la Roma si prevede un dato simile, in scia con la media ormai abituale di ogni partita a Fuorigrotta”.

