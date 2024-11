Lukaku, non solo fisicità e gol: Conte l’ha voluto anche per un altro motivo

Romelu Lukaku è stato il giocatore che Antonio Conte ha richiesto più di tutti ad Aurelio De Laurentiis in sede di calciomercato. L’allenatore salentino ha sempre stimato il giocatore ex Roma, Inter e Chelsea per via delle sue capacità sotto porta e non solo. Il belga, infatti, interpreta il ruolo del centravanti al pari di un “pivot” nel basket. Un atteggiamento, questo, che consente alla squadra in cui gioca di poter risalire e creare pericoli. Lukaku, però, è dotato anche di capacità che vanno al di là delle tecnica e della tattica. Proprio di quest’ulteriore attitudine ne ha parlato “Il Mattino”:

Factory della Comunicazione

“Detto che fisicamente le sue condizioni sono praticamente perfette, il problema andrebbe ricercato altrove, ovvero nella testa. D’ora in avanti, infatti, Big Rom deve rendersi conto che è lui il leader di questo Napoli. Deve indossare i panni del supereroe capace di trascinare compagni e tifosi verso il successo e capire che se lui è determinante, ogni successo è alla portata della squadra. D’altra parte le qualità non gli mancano affatto. Sa essere decisivo con le sue giocate, con le sue reti e con la sua testa.

È uno che conosce le dinamiche dello spogliatoio e oltre che bomber può essere anche uomo squadra. Trascinatore dentro e fuori dal campo. Ecco chi è il Lukaku che serve al Napoli ed il Lukaku che conosce Antonio Conte. Lo ha voluto – anche – per questo, per questa capacità di prendersi le responsabilità e trasmettere la sua leadership contagiosa anche agli altri. Il feeling con i compagni di reparto deve ancora crescere. A partire da McTominay che ancora deve trovare i tempi giusti per gli inserimenti nello spazio creato dai movimenti di Big Rom. E pure con Kvara manca ancora la scintilla capace di infuocare il tridente tra ripartenze lampo e azioni di sfondamento”.