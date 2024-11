Lukaku, condizione in miglioramento, numeri buoni, ma serve la scossa

Da quando è arrivato a Napoli, Lukaku è sempre stato sotto la lente di ingrandimento dei tifosi per via della sua condizione fisica. L’attaccante belga si è messo a disposizione di Antonio Conte sin dal primo giorno e ha rinunciato per ben due volte alla chiamata della Nazionale belga pur di continuare a lavorare nel quartier generale di Castel Volturno per migliorare la condizione fisica. Lo stato di forma dell’ex Roma e Inter è in netto miglioramento, i numeri iniziali della sua avventura alle pendici del Vesuvio sono, tutto sommato, buoni, ma occorre uno “sprint”. Il Mattino ha analizzato proprio lo stato di forma dell’attaccante belga:

Factory della Comunicazione

“Di Lukaku si può contestare tutto ma non certo l’impegno. Perché da quando è sbarcato a Napoli al tramonto dell’estate, si è messo anima e corpo a disposizione della squadra. Allenamenti senza sosta, lavoro personalizzato, il no alla convocazione del Belgio: insomma, ha messo l’azzurro al centro del suo mondo, facendo girare tutto attorno al progetto di Conte. E infatti i progressi dal punto di vista fisico si sono visti, o almeno è quello che hanno notato nello staff azzurro. Certamente non parliamo di un giocatore che atleticamente ha le caratteristiche di Osimhen, ma i progressi rispetto a quando Big Rom è arrivato a Napoli si sono visti.

I numeri, poi, lo assistono. In 9 presenze di campionato ha segnato 4 gol e servito 4 assist, a dimostrazione del fatto che in ogni modo il suo contributo alla causa è sempre determinante. D’altra parte è l’uomo sul quale si appoggia l’intero sistema offensivo di Conte. L’allenatore lo ha voluto fermamente: Lukaku come la pietra angolare sulla quale costruire tutto il resto della squadra. E non solo perché il belga è grande e grosso, ma piuttosto perché con i suoi movimenti, le sue giocate e i suoi gol è in grado di spostare gli equilibri di un intero campionato.

Conte lo ha voluto, Conte lo difende. E ci mancherebbe altro. Però adesso è venuto il momento della scossa, quella decisiva, per dare una svolta alla stagione sua e a quella del Napoli. Nei due campionati insieme all’Inter, i numeri di Lukaku sono stati strepitosi. 2019-20: 9 gol nelle prime 11 di campionato, 23 totali; 2020-21: 9 gol nelle prime 11 di campionato, 24 totali. Ad oggi è fermo a 4, ma con l’alibi di essere arrivato a fine mercato e senza aver effettuato la preparazione in estate”.