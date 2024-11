Di Fusco: “Conte non è un difensivista. Inter-Napoli? Sarà una partita diversa rispetto all’Atalanta”

Raffaele Di Fusco, ex calciatore Napoli, ha parlato a Radio Marte:

“Gioco di Conte difensivista?

No, Conte attua un pressing ultra offensivo ma quando non riesce a farlo la squadra si abbassa sotto la palla ed è un atteggiamento normalissimo.

Napoli-Atalanta?

“Si deve trovare il modo di innescare con maggiore continuità Kvara, che entra poco nel gioco nell’arco dell’intera partita. E’ chiamato troppo poco in causa. Male anche Lukaku, che ha perso tutti i contrasti con Hien. Perché nessuna contromisura all’atteggiamento tattico dell’Atalanta? Gasperini ha attuato due mosse vincenti: l’assenza di punti di riferimento in attacco e un uomo guadagnato a centrocampo. Li l’Atalanta è stata sempre in superiorità numerica ed il Napoli ha faticato a trovare delle contromisure. Si è tentata troppe volte la stessa giocata su Lukaku, schermato da Hien. La catena di destra ha lavorato meglio della sinistra”.

Kvara?

“Non può prendere palla a centrocampo e poi farsi 40 metri per arrivare all’area avversaria, puntualmente lo raddoppiano o lo triplicano e si perde la sua pericolosità in attacco. Bisogna capovolgere la giocata, con cambi gioco dalla destra alla sinistra per sorprendere l’avversario e permettere ai giocatori di trovare spazio per gli inserimenti. L’Atalanta ha prevalso sia sul versante atletico sia su quello tattico. Difesa in affanno? Di Lorenzo ha sofferto moltissimo Lookman, non accorciava perché temeva la sua velocità. Anche sul gol di Retegui ha lasciato all’attaccante troppo spazio per calciare”.

Inter-Napoli?