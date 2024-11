Cannella: “L’Atalanta è una realtà del nostro campionato. Il Napoli crescerà ancora con Conte”

Giuseppe Cannella, direttore sportivo, ha parlato a Radio Marte:

“L’Atalanta è una realtà forte del nostro campionato. Conte sta lavorando da appena quattro mesi, il Napoli crescerà ancora”.

“Napoli-Atalanta?

L’Atalanta non è una sorpresa, è una realtà molto forte che è in costante crescita da anni e si impone in Italia ed Europa in tutti i campi. Dopo la partita contro il Milan, ci si aspettava qualcosa in più da parte del Napoli, ma gli avversari hanno fatto una partita perfetta.

Lo stesso Conte ha elogiato i suoi a fine gara. Difficoltà a trovare un piano B? Conte sta lavorando da soli quattro mesi, i nuovi innesti vanno inseriti, vanno perfezionate le dinamiche di gioco, si sta lavorando per diventare protagonisti non solo in questa stagione ma anche per il futuro. Conte analizzerà il match contro l’Atalanta e sarà in grado di capire dove si è sbagliato e come apportare correttivi.

Kvara in difficoltà?

Il georgiano deve ricevere palla sulla corsa, vanno affinati alcuni meccanismi da questo punto di vista ma la vicinanza di McTominay non credo lo penalizzi in tal senso. Lukaku? Riceve palla spalle alla porta perché l’Atalanta lo ha marcato bene,. Le squadre si abbassano per disinnescare il suo potenziale costringendolo spalle alla porta e chiudendogli gli spazi”