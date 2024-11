Brambati, ag.: “Lukaku e Kvara devono dare di più, ma Conte sta sicuramente pensando ad alternative tattiche”

L’ex calciatore e agente Massimo Brambati, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Non mi aspettavo il tonfo del Napoli con l’Atalanta, mi aspettavo qualche scivolata nel percorso ma non in questa fase, perchè la squadra sta bene. Conte ha tutte le qualità per rimettere in sesto e in fretta la situazione. Metterei in evidenze le sue parole che sono significative di come ci sia bisogno ancora di un percorso di ricostruzione del Napoli, perché questa squadra andava ricostruita in mentalità e solidità e non solo dal punto di vista tecnico-tattico. Conoscendo Conte penso che dopo il ko di domenica inizierà di nuovo a lavorare sulla solidità della difesa. Tornare a vantare clean sheet sarà importante per lui, quindi immagino che inizierà di nuovo a voler ritrovare la sua certezza difensiva nell’impermeabilità. Ha in ogni caso una settimana di lavoro per preparare la difficile gara contro l’Inter, cosa che non può permettersi l’Inter. Lukaku e Kvara devono dare di più, però. Conte sta sicuramente pensando ad alternative tattiche offensive alla manovra su Lukaku, però avendo spinto tantissimo per sostituire Osimhen con il belga vorrà ancora puntare su questa opzione con Big Rom al centro dell’attacco”

Factory della Comunicazione