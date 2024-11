BillY Gilmour carico: «Ci rialziamo e ricominciamo!»

In questo mese in cui è mancato Lobotka per infortunio, è stato Billy Gilmour a sostituirlo, e domenica, contro l’Atalanta è arrivata la prima sconfitta per lui, ma lo scozzese, arrivato al Napoli sul finale di mercato estivo, non molla e carica dai suoi profili social, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Da un lato c’è Lobotka che prova ad accelerare il recupero in tempo per la grande sfida in agenda domenica alle 20.45 a San Siro con l’Inter, e dall’altro c’è l’uomo che l’ha sostituito in regia in un’altra super notte a San Siro. Contro il Milan. E non solo: Billy Gilmour, 23 anni, ha giocato dal primo minuto le quattro partite che saltato l’infortunato Lobo, dall’Empoli all’Atalanta, e dunque domenica ha vissuto in campo la seconda sconfitta stagionale. La prima da quando è arrivato lui, considerando che il Napoli lo ha acquistato all’ultimo istante utile di mercato. Billy, insomma, non era abituato a certe sensazioni, ma da scozzese indomito e orgoglioso sa perfettamente come si fa in certi casi. Bisogna azzerare, rimboccarsi le maniche e rimettersi a correre: «Ci rialziamo e ricominciamo», ha scritto ieri sera su Instagram, in calce a una foto che lo ritrae all’opera contro la Dea e poi in posa insieme con tutta la squadra. Gilmour finora ha collezionato 9 presenze con il Napoli, 8 in campionato e una in Coppa Italia, per un totale di 523 minuti. Cinque le sue partite da titolare, le quattro senza Lobo in campionato più i sedicesimi di coppa contro il Palermo al suo fianco”.

