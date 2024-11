A Napoli è Lobotka lo special one: parte il countdown

Lobotka è speciale. A Napoli lo hanno capito tutti, dall’addetto ai lavori all’ultimo dei tifosi. Conte non ha mai pensato di lasciarlo andare, nonostante per lui si sia scomodato addirittura il Barcellona. Per non parlare dei complimenti e gli elogi di un certo signor Fabregas…Si è fermato, purtroppo, quando era in forma smagliante e per il Napoli non è stato facile. Ora c’è un match di livello top, come lui. E lui corre per esserci, a Milano, contro l’Inter, per un primo posto solitario. Scrive Il Cds: “Il rientro del regista, dal primo minuto al centro del campo, del cuore e del cervello del Napoli, potrebbe essere uno dei valori da aggiungere a un gruppo che ha voglia di rimettersi a viaggiare, magari anche a correre dopo la seconda sconfitta stagionale. Una reazione è attesa, certo, e anche Lobotka smania per rientrare in pista: basta partite da spettatore e sofferenza in borghese. L’obiettivo è chiarissimo: ci sta provando e ci proverà. Anche ieri ha lavorato a Castel Volturno – con l’altro infortunato Folorunsho – e oggi alla ripresa se ne saprà di più. L’operazione Lobo è partita. Insieme al countdown”

Factory della Comunicazione