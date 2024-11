Serie A – Risultati 11ª giornata, Empoli-Como 1-0: la decide Pellegri

Dopo il ko con l’Inter, la squadra di D’Aversa ritrova i tre punti e batte al Castellani il Como. La squadra di Fabregas incassa ancora una sconfitta al termine di una gara in cui nei primi 45′ nessuno ha avuto occasioni. Nella ripresa, parte forte l’Empoli che la sblocca e la vince grazie ad una rete di Pellegri.

Empoli – Como 1-0, la cronaca del primo tempo

L’allenatore di casa Roberto D’Aversa deve fare a meno di Fazzini per infortunio e decide di lasciare in panchina Colombo. In avanti giocano Solbakken e Maleh a supporto di Pellegri. Nel Como invece Cesc Fabregas attua una vera e propria rivoluzione: l’allenatore spagnolo fa addirittura cinque cambi compreso il portiere, che paga forse le cinque reti subite contro la Lazio in casa nel turno precedente. Tante, troppe per una squadra che ha bisogno di ottenere punti preziosi salvezza.

Il Como ha subito un’occasione: errore in disimpegno in Viti che favorisce Fadera. Assist per Belotti che però arriva in ritardo sul pallone e spreca una potenziale occasione da gol. Poco dopo sempre il gallo Belotti prova a rifarsi con una diagonale potente, che si conclude con un nulla di fatto. L’Empoli prova a rispondere agli assalti degli ospiti ma fa fatica a reagire. Le due occasioni principali arrivano con Gyasi al 25′ e Solbakken poco dopo. Nulla da fare, il primo tempo finisce sullo 0-0.

Empoli – Como 1-0, la cronaca del secondo tempo

Gli allenatori non effettuano cambi e confermano l’11 titolare. A passare in vantaggio è l’Empoli di D’Aversa: sul lancio dalle retrovie di De Sciglio, Moreno e Barba combinano un pasticcio difensivo e ne approfitta Pellegri che supera Dossena e insacca con un diagonale potente il suo primo gol in Serie A in questa stagione. Il gol esalta i padroni di casa che vanno vicini al raddoppio con Gyasi dopo pochi minuti.

Fabregas cambia e schiera una formazione iper offensiva: Cutrone e Paz al posto di Barba e Strefezza, ma è ancora Reina a dover compiere miracoli e allungare in angolo il sinistro insidioso di Maleh. Ci prova anche Colombo col destro ma la palla termina fuori. Ancora Colombo a provarci e non arrendersi poco dopo, ma ancora una volta il tiro è troppo largo e non impensierisce Pepe Reina.

Fabregas ci prova in tutti i modi ad agguantare il gol del pareggio e non si ferma con i cambi dalla panchina: dentro Verdi, Gabrielloni e Cerri, ma una spettacolare chiusura di Viti evita il pareggio. L’Empoli di D’Aversa torna a vincere e sale a quota 14 punti in classifica agganciando il Torino. Seconda sconfitta di fila invece per il Como di Fabregas che attende buone notizie dall’infermeria.

Il tabellino della gara

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas (76′ Anjorin), Henderson (84′ Marianucci), Pezzella (84′ Cacace); Maleh, Solbakken (63′ Colombo); Pellegri (76′ Ekong). All.: D’Aversa.

Como (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba (62′ Nico Paz), Dossena, Alberto Moreno; Engelhardt, Kempf; Fadera (78′ Verdi), Da Cunha (86′ Cerri), Strefezza (62′ Cutrone); Belotti (78′ Gabrielloni). All.: Fabregas

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 46′ Pellegri (E)

Ammoniti: Cacace (E)