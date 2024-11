Serie A: Lazio/Cagliari (1-1) 2-1. Dia e Zaccagni stendono i rossoblù

Allo stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio – Cagliari, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A.

La Lazio arriva da una vittoria per 1-5 contro il Como, mentre il Cagliari è reduce da una sconfitta per 0-2 in casa contro il Bologna. La partita inizia subito forte con i padroni di casa che passano in vantaggio già al 2’ minuto di gioco con Boulaye Dia. Punizione diretta di Pellegrini, Scuffet si fa trovare impreparato non bloccando la palla e Dia sulla respinta sigla il vantaggio. 1-0! La reazione del Cagliari però non si fa attendere, e con Piccoli tenta la conclusione non trovando lo specchio della porta. Insiste la Lazio che cerca il raddoppio con Castellanos che si libera per la conclusione ma colpisce il palo. Nonostante i continui attacchi dei padroni di casa, il Cagliari non sta a guardare e prova a colpire in contropiede la difesa biancoceleste con Zortea che crossa ma trova la presa di Provedel. Ma dopo diciassette minuti il Cagliari riesce a trovare il gol del pareggio con Luvumbo Zito. L’attaccante del Cagliari si libera in area e calcia con il destro trovando una sfortunata deviazione di Gila che mette fuori causa Provedel. Il Cagliari al 41’ minuto, quindi, segna il gol dell’1-1 che di fatto chiude il primo tempo. Il secondo tempo inizia con la Lazio che attacca e al 59’ minuto sfiora il gol del vantaggio con Castellanos prima e Vecino poi ma i tentativi dei due calciatori della Lazio vengono fermati da Luperto sulla linea di porta. Al 66’ ancora Castellanos va vicinissimo al gol con un tiro al volo che esce di poco. dopo tanti tentativi al 76’ minuto la Lazio riesce a trovare il vantaggio grazie ad un calcio di rigore procurato da Pellegrini e trasformato in gol dal rientrato Zaccagni. A questo punto cambia totalmente la partita, con il Cagliari che perde la testa. Appena un minuto dopo la rete dello svantaggio Yerry Mina abbatte Castelanos che era lanciato verso la porta e riceve la seconda ammonizione che porta alla conseguente espulsione. La stessa sorte capita dopo pochi secondi al centrocampista ex Torino Adopo che protesta eccessivamente con l’arbitro e rimedia il doppio giallo. I cagliaritani, avendo uomini in meni lasciano, giustamente, tanto campo agli avversari che provano a chiudere la partita al 92’ con Castellanos in contropiede, ma Scuffet non si fa trovare impreparato e respinge trovando sulla ribattuta un impreciso Pedro che calcia alto. Negli ultimi secondi di partita il Cagliari riesce a gettarsi incredibilmente in avanti ma il tiro di Felici viene respinto in calcio d’angolo. Questa è stata l’ultima azione della partita perché l’arbitro fischia la fine decretando la vittoria dei biancocelesti. La Lazio con questi 3 punti aggancia Fiorentina ed Atalanta e si mette a sole 3 lunghezze dal Napoli capolista, mentre il Cagliari rimane a 9 punti non approfittando delle sconfitte di Parma e Como venendo recuperato anche dal Genoa.

Lazio 2-1 Cagliari

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (35′ st Marusic), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi (28′ st Zaccagni), Rovella; Isaksen, Dia (35′ st Dele Bashiru), Noslin (1′ st Vecino); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pedro, Tchaouna. All.: Baroni

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello (23′ st Obert); Makoumbou, Adopo; Zortea (32′ st Felici), Gaetano (23′ st Viola), Luvumbo (39′ st Palomino); Piccoli (39′ st Deiola). A disp.: Ciocci, Sherri, Wieteska, Prati, Marin, Jankton, Azzi, Lapadula, Pavoletti, Mutandwa. All.: Nicola

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 3′ Dia (L), 41′ Luvumbo (C), 31′ st rig. Zaccagni (L)

Ammoniti: Noslin, Lazzari, Rovella (L), Augello, Zappa, Luvumbo, Luperto (C)

Espulsi: Mina, Adopo (C)

Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Sara Di Fenza