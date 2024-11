Parma-Genoa 0-1: Pinamonti scaccia via i fantasmi, ritorna Balotelli

Non basta più giocare bene; ora servono punti e vittorie. Questo è il mantra che accompagnerà la sfida del Tardini tra Parma e Genoa. Il Grifone sta attraversando un periodo difficile: ultimo in classifica con soli 6 punti in 10 partite e la vittoria manca da troppo tempo. Per Gilardino, ci sono ben 9 indisponibili, e le speranze future della stagione sono riposte in Mario Balotelli, nuovo acquisto e che torna a essere “osservato speciale” dopo 4 anni di assenza dalla convocazione in Serie A.

Anche il Parma non se la passa bene: sono 4 i pareggi consecutivi e la vittoria manca dal successo contro il Milan; l’entusiasmo dei media ha lasciato spazio a una serie di risultati negativi, accentuata da un preoccupante numero di espulsioni.

Inizio difficile per il Parma

La gara inizia subito con una brutta notizia per i padroni di casa: al 16’ minuto, Bernabé esce in lacrime toccandosi il flessore. Il Genoa capisce che può approfittare di questa assenza, col Parma privo di uno dei suoi giocatori chiave.

Al 27’, si verifica un episodio inusuale: un retropassaggio impreciso a Leali, che para con le mani in tuffo. Ne scaturisce un calcio di punizione a due in area e un cartellino giallo per il portiere. Tuttavia, la conclusione non porta a nulla di buono per il Parma. La partita inizia a regalare più azioni, e il Genoa risponde con una punizione di Aaron Martin, che termina sopra la traversa. Regna l’equilibrio tra le due squadre.

Prima della fine del primo tempo, l’azione più pericolosa è realizzata dal centrocampista danese del Genoa, Frendrup. Tuttavia, Suzuki compie una grande parata e nega il gol, riuscendo a neutralizzare un tiro ben angolato. La nebbia aumenta al Tardini, tra un gol annullato (giustamente per tocco di mano) e un palo colpito da Pinamonti. Il Genoa sembra più intraprendente rispetto al Parma. Al 63’, Charpentier subentra a Bonny, in un tentativo di rinvigorire l’attacco dei crociati.

Il momento decisivo

Il Genoa si fa pericoloso con un altro gol annullato a Ekhator per fuorigioco: l’attaccante rossoblu si era dimostrato cinico davanti a Suzuki, ma la rete non è valida. Tuttavia, la squadra di Gilardino non si lascia scoraggiare e trova il vantaggio dell’1-0 grazie a Pinamonti, l’uomo più temuto dei rossoblu, che con un tap-in scaccia via i fantasmi delle ultime prestazioni del Grifone.

Il ritorno di Balotelli

Al minuto 85’, Mario Balotelli torna in Serie A dopo 1701 giorni, facendo il suo rientro nel nostro campionato dal Brescia-Sassuolo del 2020. Entra per difendere il risultato con la sua esperienza. Lasciò il campionato nella stagione 2019/20 con un’ammonizione al minuto 60 e, ironia della sorte, viene ammonito al minuto 91′.

La vittoria del Genoa

Il Genoa torna a vincere dopo un mese e mezzo, conquistando il secondo successo di questa stagione. Tre punti cruciali per la squadra di Gilardino, che esce dall’ultima posizione e raggiunge i 9 punti, affiancando Cagliari, Parma e Como. Vittoria meritata: il Genoa ha registrato il numero maggiore di tiri nello specchio (7), mentre il Parma non è riuscito a impensierire Leali e la difesa rossoblu. Abbiamo parlato troppo presto della squadra di Pecchia? Intanto, perde anche il suo gioiello spagnolo.

PARMA-GENOA 0-1 (0-0)

RETI: 35′ st Pinamonti (G)

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita (1′ st Estevez), Bernabé (17′ pt Haj Mohamed; 1′ st Almqvit), Man, Sohm, Mihaila (37′ st Benedyczak); Bonny (19′ st Charpentier. (A disp: Chichizola, Corvi, Camara, Cancellieri, Di Chiara, Hainaut, Leoni, Osorio). All. F. Pecchia.

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli (28′ st Sabelli), Thorsby, Badelj (41′ st Masini), Frendrup, Martin (28′ st Ahanor); Ekhator (41′ st Balotelli), Pinamonti. (A disp: Sommariva, Stolz, Accornero, Bohinen, Kasa, Marcandalli, Melegoni, Miretti, Pereiro). All. A. Gilardino.

ARBITRI: M. Guida di Torre Annunziata; assistenti: Costanzo di Orvieto e Yoshikawa di Roma; IV uff. Perri;

VAR Mazzoleni di Bergamo, AVAR Pairetto di Nichelino.

AMMONITI: 27′ pt Leali (G), 37′ pt Keita (P), 41′ pt Haj Mohamed (P); 9′ st Zanoli (G), 15′ st Ekhator (G), 37′ st Vasquez (G), 46′ st Balotelli (G).

ESPULSI: /

RECUPERO: 1′ pt; 4′ st.

A cura di Vincenzo Buono