La moviola: un Doveri poco brillante, decisamente un voto basso

Partita non difficile per Doveri (il CDS vota 6), eppure segnata da alcuni errori: metro tecnico non definito, disciplinare incerto e carente (Zappacosta era giallo chiaro, così, ad esempio), tanto che la resa dei conti tra Mazzocchi e Djimsiti è figlia di tanti piccoli errori e non decisioni.

NON IN APP, MA…

Hien commette fallo su Neres, è lo stesso giocatore dell’Atalanta (chiaro il suo atteggiamento) che si aspetta il fischio che Doveri non fa. Non inizia da qui l’azione della rete di Retegui (Meret tocca di nuovo il pallone, rinviandolo), dunque VAR fuori causa (non è APP) ma un conto è avere una punizione a centrocampo a favore, un altro consentire agli avversari di riportare il pallone nell’altra area.

NETTO

Fuorigioco di Kolasinac sul colpo di testa di De Ketelaere, oltre Olivera: giusto.

REGOLARE

Regolare lo 0-1: è sempre in gioco Kolasinac, sia sul lancio di De Roon per De Ketelaere (c’è Politano in alto), sia sul colpo di testa di quest’ultimo che serve Lookman (c’è Buongiorno).

DISCIPLINARE

Non sufficiente, come detto: per tutti, Buongiorno trattiene CDK; Zappacosta ferma (ed è anche volontario, pur se non conta) con la mano sinistra il pallone di Olivera che gli era andato via, lamentando un fallo. Erano SPA piena.

VAR: Fabbri 6 Poco, o nulla.

